В Армении подтверждено 582 новых случаев COVID-19, выздоровели 902 заболевших

По состоянию на 30 декабря в Армении подтверждено 582 новых случаев COVID-19, 902 заболевших вылечились, есть 10 летальных исходов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 3 508 тестов, всего проведено 591 048 тестов.

Всего подтверждено 158 878 случаев COVID-19, 141 844 из которых выздоровели, есть 2 807 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 13 548 пациентов.

Зафиксировано 3 случая смерти пациента с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 679.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.