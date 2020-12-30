Генрих Мхитарян - второй лучший нападающий “Ромы” 2020 года
09:28, 30 Декабрь, 2020
Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян - второй лучший нападающий “Ромы” 2020 года.
Как сообщает Арменпресс, “Рома” представила список нападающих прошлого года во главе с Эдином Джеко. Он забил 16 голов в 36 играх. Мхитарян забил 14 мячей в 36 играх. Замыкает тройку лидеров Джордан Верето, забивший 13 голов в 38 играх.
Мхитарян также претендует на звание лучшего футболиста “Ромы”за декабрь.
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