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Генрих Мхитарян - второй лучший нападающий “Ромы” 2020 года

Генрих Мхитарян - второй лучший нападающий “Ромы” 2020 года

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян - второй лучший нападающий “Ромы” 2020 года.

Как сообщает Арменпресс, “Рома” представила список нападающих прошлого года во главе с Эдином Джеко. Он забил 16 голов в 36 играх. Мхитарян забил 14 мячей в 36 играх. Замыкает тройку лидеров Джордан Верето, забивший 13 голов в 38 играх.

Мхитарян также претендует на звание лучшего футболиста “Ромы”за декабрь.


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