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Парламент Армении прекратил полномочия Наиры Зограбян на посту председателя комиссии

Парламент Армении прекратил полномочия Наиры Зограбян на посту председателя комиссии

Национальное собрание Армении прекратило полномочия Н. Зограбян на посту председателя постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам.

Как передает Арменпресс, законопроект о прекращении полномочий председателя постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам депутата Национального собрания Армении Наиры Зограбян получил 78 голосов “за”, 4 - “против”.

Ваагн Овакимян, представляя результаты голосования, отметил, что в урне было 84 бюллетеня, недействительными признаны 2 бюллетеня.

Проект представила фракция “Мой шаг”. По мне3нию депутатов “Моего шага”, депутат Наира Зограбян практически и в дальнейшем не сможет занимать пост председателя постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам НС. “17 декабря Наира Зограбян разместила в социальной сети Facebook сообщение, которое содержит следующие слова: “Я ненавижу вас, быдло, за то, что вы привели к власти кого-то вроде вас, который медленно закрывает страницы нашей государственности”.

Артур Ованнесян, представивший законопроект, упомянул некоторые записи Зограбяна, отметив, что из записей Зограбян и ее публичных выступлений становится ясно, что депутат попирает закрепленные Конституцией права человека, неотчуждаемое достоинство. Ее записи и выступления унижают, содержат оскорбления, а также прямо противоречат основополагающим правам Конституции.

Согласно депутатам “Моега шага”, человек, выступающий с подобным лексиконом, не может выполнять обязанности председателя постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам.

В обсуждении проекта не участвовали ППА и “Просвещенная Армения”.


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