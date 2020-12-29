Парламент Армении прекратил полномочия Наиры Зограбян на посту председателя комиссии

Национальное собрание Армении прекратило полномочия Н. Зограбян на посту председателя постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам.

Как передает Арменпресс, законопроект о прекращении полномочий председателя постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам депутата Национального собрания Армении Наиры Зограбян получил 78 голосов “за”, 4 - “против”.

Ваагн Овакимян, представляя результаты голосования, отметил, что в урне было 84 бюллетеня, недействительными признаны 2 бюллетеня.

Проект представила фракция “Мой шаг”. По мне3нию депутатов “Моего шага”, депутат Наира Зограбян практически и в дальнейшем не сможет занимать пост председателя постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам НС. “17 декабря Наира Зограбян разместила в социальной сети Facebook сообщение, которое содержит следующие слова: “Я ненавижу вас, быдло, за то, что вы привели к власти кого-то вроде вас, который медленно закрывает страницы нашей государственности”.

Артур Ованнесян, представивший законопроект, упомянул некоторые записи Зограбяна, отметив, что из записей Зограбян и ее публичных выступлений становится ясно, что депутат попирает закрепленные Конституцией права человека, неотчуждаемое достоинство. Ее записи и выступления унижают, содержат оскорбления, а также прямо противоречат основополагающим правам Конституции.

Согласно депутатам “Моега шага”, человек, выступающий с подобным лексиконом, не может выполнять обязанности председателя постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам.

В обсуждении проекта не участвовали ППА и “Просвещенная Армения”.