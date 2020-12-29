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Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян выехал в Москву

Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян выехал в Москву

Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян выехал в Москву.

Эту информацию «Арменпресс» подтвердили в пресс-службе СНБ, не сообщив других подробностей.

Армен Абазян  был в Москве и в начале декабря.


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