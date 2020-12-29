Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян выехал в Москву
Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян выехал в Москву.
Эту информацию «Арменпресс» подтвердили в пресс-службе СНБ, не сообщив других подробностей.
Армен Абазян был в Москве и в начале декабря.
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