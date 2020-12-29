Возможно состоится встреча премьер-министра с руководителями трех парламентских фракций НС: Макунц

Лилит Макунц, руководитель фракции “Мой шаг”, сообщила, что возможна встреча премьер-министра Никола Пашиняна с с руководителями трех парламентских фракций. Как сообщает «Арменпресс», Макунц сказала об этом журналистам, ссылаясь на распространенную в прессе информацию, что премьер-министр Пашинян встретится с лидером ППА Гагиком Царукяном.

“Я не владею точной окончательной информацией. Как руководитель фракции “Мой шаг” я получила предварительную информацию, что такая встреча возможна”, - сказала Макунц, добавив, что ей пока не сообщали о времени проведения встречи. По мнению руководителя фракции, если эта встреча состоится, речь пойдет о повестке внеочередных выборов.

Отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча и с руководителем партии “Просвещенная Армения”, Макунц отметила, что, по имеющейся у нее информации, возможна встреча с руководителями всех трех парламентских фракций. “Я сама пока не располагаю информацией о дате встречи”, - отметила она.