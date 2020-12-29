В Армении подтверждено 348 новых случаев коронавируса, выздоровели 1267 граждан

ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 29 декабря в Армении подтверждено 348 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 1267 граждан, умерли 22.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. За один день было проведено 2483 теста. Таким образом, общее количество тестов достигло 587540. Подтверждено 158 296 случаев заболевания коронавирусом, из них 140 942 выздоровели и 2797 умерли. В настоящее время реальное лечение от коронавируса проходит 13881 пациент.

В тот же день было зарегистрировано 2 смерти, когда пациенты переболели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких дел 676.

11 сентября правительство приняло решение о замене введенного в Республике Армения чрезвычайного положения, продленного с 16 марта 2020 года до 11 сентября, с 17:00 11 сентября, на карантин до 11 января 2021 года включительно.