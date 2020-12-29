Директору благотворительного фонда предъявлено обвинение в хищении средств

ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В результате широкомасштабных следственных и судебных действий, проведенных в Главном следственном управлении Следственного комитета РА были выявлены обстоятельства дел о фальсификации документов и хищении в особо крупных размерах директором одного из действующих в Ереване благотворительных фондов. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Следственного комитета РА.

«Согласно информации, полученной в ходе расследования, в 2012-2014 годах директор указанного благотворительного фонда, имеющий право управлять, распоряжаться и обналичивать финансовые средства фонда, с целью наживы он на имена ряда жителей общины Давташен составил ложные заявления о якобы получении финансовой помощи от благотворительного фонда.

Затем, подписавшись от их имени, он сделал фальшивые платежные документы, распоряжения и справки об оказании финансовой помощи жителям. Согласно указанным документам, директор благотворительного фонда, осуществив обналичивание денежных средств с банковского счета фонда, вместо предоставления перечисленным лицам присвоил 13 099 254 драмов РА, причинив фонду имущественный ущерб.

При совокупности собранных достаточных доказательств директору благотворительного фонда было предъявлено обвинение по статье 179 (присвоение или растрата) части 3 статьи 325 Уголовного кодекса РА (документы, печати, печати, бумаги, регистрация транспортных средств, подделка, продажа или использование номерных знаков) части 1. В его отношении в качестве меры пресечения была применена подписка о невыезде.

«Следствие закончено, уголовное дело направлено в прокуратуру», - говорится в сообщении.

Уведомление. Лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РА вступившим в законную силу приговором суда.