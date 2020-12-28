В рамках расследуемого Следственным комитетом Армении уголовного дела лидеру партии «Национальная солидарность» Араму Арутюняну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 226,2 (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды гласно или с использованием средств информации) УК Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении.

Напомним, на сайте «Youtube» был опубликован видеоролик «Никол, ты поменял наши учебники и праздники», в котором Арутюнян призвал к публичному оправданию насилия.

Следствие продолжается.