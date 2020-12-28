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4 пленных вернулись в Армению

4 пленных вернулись в Армению

При посредничестве Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста сегодня 4 армянских пленных вернулись в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«Родственники уже были проинформированы об их возвращении. Пленные теперь находятся под наблюдением врачей и получат необходимую медицинскую и морально-психологическую помощь. Процесс обмена пленными продолжится», - написал Авинян.


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