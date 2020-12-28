Поисково-спасательные отряды МЧС Арцаха не допустили к выезду в Гадрут

СТЕПАНАКЕРТ, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Поисково-спасательным группам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха не разрешили выехать в Гадрут. Об этом "Арменпресс" сообщил заведующий отделом по связям с общественностью ГСЧС Унан Таджосян. «Согласно плану, три группы уходили на поисково-спасательные работы в направлении Гадрута. Утром контакта с группами не было, но с ними связались некоторое время назад, стало ясно, что им не разрешают появляться возле села Шехер. Теперь они возвращаются», - сказал Унан Таджосян.

27 декабря азербайджанские СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армяно-азербайджанскими военными у села Тог в Гадруте. Также есть сообщения о жертвах с обеих сторон. Село Тог находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана. Армия обороны Арцаха заявила, что ни одно подразделение Армии обороны, ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях, не было зарегистрировано ЧП, с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела. В Минобороны НКР отметили, что в данном случае распространенное министерством обороны Азербайджана заявление нельзя назвать иначе, как пропагандистской провокацией. Армия обороны Арцаха продолжает строго соблюдать режим прекращения огня.