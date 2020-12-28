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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана и посол Армении обсудили вопросы региона

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана и посол Армении обсудили вопросы региона

ЕРЕВАН, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 27 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арташес Туманян встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани. Как сообщает «Арменпресс», посольство Армении в Иране на своей странице в Facebook сообщает, что посол Армении предоставил своему собеседнику информацию о ситуации в Армении, а также о региональных событиях.

Шамхани выразил готовность властей Ирана к углублению сотрудничества между двумя странами в нынешних сложных для Армении условиях, подтвердить позицию Ирана по установлению прочного мира.


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