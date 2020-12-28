Ашот Бахшиян назначен министром экономики и сельского хозяйства Арцаха

СТЕПАНАКЕРТ, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 28 декабря президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Ашота Бахшияна министром экономики и сельского хозяйства Республики Арцах.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.