В Армении подтверждено 114 новых случаев COVID-19, выздоровели 562 заболевших

По состоянию на 28 декабря в Армении подтверждено 114 новых случаев COVID-19, 562 заболевших вылечились, есть 7 летальных исходов. Малое количество подтвержденных случаев обусловлено малым количеством тестов в выходные дни. Таким образом, за последние сутки проведено 1 413 тестов, всего проведено 585 057 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 157 948 случаев COVID-19, 139 675 из которых выздоровели, есть 2 775 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 14 824 пациентов.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 674.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.