Лавров и Айвазян обсудили проблему НК в рамках выполнения трехстороннего заявления

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян провели телефонный разговор.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны продолжили обмен мнениями по текущим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено обсуждению нагорнокарабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении», — говорится в сообщении российского МИД.