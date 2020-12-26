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Лавров и Айвазян обсудили проблему НК в рамках выполнения трехстороннего заявления

Лавров и Айвазян обсудили проблему НК в рамках выполнения трехстороннего заявления

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян провели телефонный разговор.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

 «Стороны продолжили обмен мнениями по текущим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено обсуждению нагорнокарабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении», — говорится в сообщении российского МИД.

 

 

 


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