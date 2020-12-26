В Ожоговом центре Арсен Торосян ознакомился с оснащением новых машин скорой помощи
Министр здравоохранения Республики Армения Арсен Торосян посетил Национальный ожоговый центр, куда доставлены недавно приобретенные машины скорой помощи.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.
В ходе визита министр ознакомился с оснащением и возможностями автомобилей.
«За счет госбюджета-2020 Минздрав Армении закупил 30 автомобилей Toyota Land Cruiser и 10 автомобилей скорой помощи Ford Transit. Еще 15 машин скорой помощи марки Nissan пожертвовал Всеармянский фонд «Айастан». Кроме того, в качестве пожертвования получено 12 машин скорой помощи (5 - от Николая Саркисова, 5 - от союза бизнесменов «Манташев» и 2 - от Webb Fontaine Holding). По предварительной договоренности с благотворителем Николаем Саркисовым, 5 подаренных автомобилей переданы в дар Республике Арцах. Процесс централизации службы скорой помощи начнется с перевода больных коронавирусом в медицинские центры», - сообщили в министерстве.
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