COVID-19:в Армении подтверждено 586 новых случаев, 854 гражданина выздоровели

По состоянию на 25 декабря в Армении подтверждено 586 новых случаев заболевания коронавирусом, 854 гражданина выздоровели, 19 умерли.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайтНационального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За один день было выполнено 2610 тестирований. Таким образом, общее количество тестов достигло 581386. В общей сложности подтверждено 157349 случаев заболевания коронавирусом, из которых 138669 случаев выздоровления, а 2752 закончились смертельным исходом. В настоящее время 15 257 пациентов получают лечение от коронавируса.

В общей сложности был зарегистрирован 671 случай смерти, когда пациенты были инфицированы коронавирусом, но умерли от другого заболевания.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.