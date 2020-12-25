Омбудсмен Армении и замглавы МИД РФ обсудили возможности для наращивания взаимодействия

Находящийся с визитом в Москве омбудсмен Республики Армения Арман Татоян 25 декабря встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым.

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Арменпресс

со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам соблюдения прав человека в двух странах, обсудили возможности для наращивания взаимодействия на профильных международных и региональных площадках.