Время в Ереване: 11:07:36,   25 Декабрь

Омбудсмен Армении и замглавы МИД РФ обсудили возможности для наращивания взаимодействия

Омбудсмен Армении и замглавы МИД РФ обсудили возможности для наращивания взаимодействия

Находящийся с визитом в Москве омбудсмен Республики Армения Арман Татоян 25 декабря встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам соблюдения прав человека в двух странах, обсудили возможности для наращивания взаимодействия на профильных международных и региональных площадках.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации