МИД Арцаха приветствует резолюцию Палаты депутатов Люксембурга, которым парламент призывает правительство Люксембурга потребовать входа гуманитарных организаций в Арцах для поддержки решения сложной гуманитарной ситуации в республике. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах.

«Приветствуем единогласное принятие Палатой депутатов Великого Герцогства Люксембург 24 декабря резолюции, в которой, оставаясь верной духу принятой 16 октября резолюции, парламент Люксембурга, по сути, осуждает военную агрессию Азербайджана с участием Турции против Республики Арцах, оккупацию значительной части территории Арцаха, политику продолжения военной риторики против Арцаха и его населения.

Придаем важность, что в резолюции парламент призывает правительство Люксембурга потребовать входа гуманитарных организаций в Арцах для помощи в решении сложной гуманитарной ситуации в республике.

Примечательно, что резолюция включает в себя соблюдение режима прекращения огня, обмен военнопленными и эвакуацию тел погибших. Парламент также отмечает необходимость независимого расследования военных преступлений, совершенных азербайджанскими вооруженными силами во время войны, и судебного преследования виновных.

Мы убеждены, что принятие таких резолюций станет значительным коллективным вкладом международного сообщества во всеобъемлющее и справедливое урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, основанное на признании народом Арцаха реализации своего неотъемлемого права на самоопределение», говорится в заявлении МИД Арцаха.