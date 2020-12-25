Пашинян поздравил Гахарию по случаю переназначения на должность премьер-министра Грузии

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Георгию Гахарии по случаю переназначения на ответственную должность. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Примите теплые поздравления по случаю Вашего переназначения на должность премьер-министра Грузии. Желаю Вам новых успехов во всех начинаниях на благо братской Грузии.

За последние полтора года между нашими правительствами и нами лично сложилась атмосфера эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на объединяющих наши народы многовековых исторических связях, культурных и цивилизационных общностях.

Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям отношения между Арменией и Грузией и впредь будут развиваться во всех направлениях, представляющих взаимный интерес, на благо наших стран и народов”.