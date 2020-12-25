Генрих Мхитарян уже в 10-й раз - лучший футболист Армении

Федерация футбола Армении подвела итоги голосования в номинации “Лучший футболист 2020 года”.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация футбола Армении. Лучшим футболистом года признан капитан сборной Армении и полузащитник итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян, который удостаивается этого звания уже в 10-й раз.

На втором месте с 79 очками полузащитник сборной Армении и казахстанской “Астаны” Тигран Барсегян.

На третьем месте с 25 очками полузащитник сборной Армении и словацкого клуба “Жилина” Ваан Бичахчян.