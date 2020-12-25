Мэр Капана предлагает жителям приграничных сел Сюника дать разрешение на ношение оружия
Глава общины Капан Геворг Парсян предлагает разрешить жителям приграничных сел Сюникской области иметь охотничьи ружья. Как сообщает Арменпресс, Парсян сказал об этом в Национальном собрании во время рабочего обсуждения ситуации, сложившейся в регионе.
“Вы можете выступить с законодательной инициативой по вооружению мужчин наших сел, что придаст нашим гражданам дополнительную уверенность. Давайте подумаем, как вооружить жителей наших приграничных общин, чтобы у каждого мужчины в доме было оружие”, - сказал Парсян.
В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.
Парламентская фракция “Процветающая Армения” организовала рабочее обсуждение на тему “О ситуации в приграничных районах, существующих проблемах, путях решения, уточнении границ, их охране и обеспечении безопасности”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен