В Армении будет запрещен импорт турецких товаров из всех стран: КГД

Комитет государственных доходов Республики Армения напоминает, что с 31 декабря 2020 года постановлением правительства от 20.10.2020 вступает в силу запрет сроком на 6 месяцев на ввоз товаров турецкого происхождения, включенных в список, определенный по приложению к решению № 1708-Н. Как сообщает Арменпресс, заявление об этом распространил Комитет государственных доходов Республики Армения.

“До 31 декабря 2020 года упомянутый запрет на ввоз товаров не будет применяться только в том случае, если все соответствующие таможенные операции с этими товарами будут проведены до 31 декабря этого года. В частности, они будут декларированы посредством таможенной процедуры “Освобождение для внутреннего потребления”, будут уплачены соответствующие таможенные пошлины, товар будет выпущен до указанного дня.

Комитет государственных доходов Республики Армения призывает сделать отметку о стране происхождения в торговых документах этих товаров и, по возможности, по запросу таможенного органа предоставлять сертификат или декларацию страны происхождения.

Напоминаем, запрет на ввоз распространяется на все упомянутые товары турецкого происхождения, импортируемые из всех стран, из Турции, Грузии, в том числе и из других стран-членов ЕАЭС.

Предупреждаем, что Комитет государственных доходов Республики Армения усилит таможенный контроль этих товаров, в том числе и физический досмотр, который будет проводиться под камерами, установленными в местах таможенного контроля.

Комитет государственных доходов призывает строго соблюдать решение правительства Республики Армения от 20.10.2020, положения, изложенные в Постановлении 1708-N о воздержании от возможных нарушений”, - говорится в сообщении КГД.