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Состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна

Состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня провел встречу с президентом Республики Арменом Саркисяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы, касающиеся сложившейся в стране ситуации, преодоления возникших вызовов, безопасности и защиты приграничных общин Армении, восстановления нормальной жизни в Арцахе и реализуемых правительством Армении мероприятий помощи.


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