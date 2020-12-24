Состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня провел встречу с президентом Республики Арменом Саркисяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы, касающиеся сложившейся в стране ситуации, преодоления возникших вызовов, безопасности и защиты приграничных общин Армении, восстановления нормальной жизни в Арцахе и реализуемых правительством Армении мероприятий помощи.