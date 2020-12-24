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Парламент Люксембурга принял ходатайство, осуждающее действия Баку и Анкары против Арцаха

Парламент Люксембурга принял ходатайство, осуждающее действия Баку и Анкары против Арцаха

Палата депутатов Великого Герцогства Люксембург приняла ходатайство, осуждающее действия Азербайджана, Турции и джихадистов против Арцаха. Как передает Арменпресс, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян.

Ходатайство было принято единогласно.


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