Парламент Люксембурга принял ходатайство, осуждающее действия Баку и Анкары против Арцаха

Палата депутатов Великого Герцогства Люксембург приняла ходатайство, осуждающее действия Азербайджана, Турции и джихадистов против Арцаха. Как передает Арменпресс, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян.

Ходатайство было принято единогласно.