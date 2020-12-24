Решением премьер-министра Армении, Аргишти Кярамян назначен заместителем председателя Следственного комитета Армении. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт правительства egov.am.

Биографические данные

Аргишти Элбекович Кярамян родился 22 мая 1991 года.

2009 -2011 гг. - служил в Вооруженных силах Армении.

2013 г. - окончил юридический факультет Ереванского государственного университета, получив степень бакалавра права.

2013-2014 гг. - служил в Полиции Армении, затем работал в Следственном отделе Следственного комитета Армении в качестве следователя.

2015 г. - окончил курс профессиональной подготовки лиц, включенных в список кандидатов в прокуроры в Академии юстиции Армении.

2016 г. - окончил магистратуру юридического факультета Ереванского государственного университета, получив степень магистра права.

1 июня 2016 г. - 6 июня 2018 г. работал в Прокуратуре Армении в качестве прокурора в прокуратуре Ширакской области, затем в прокуратуре г. Еревана.

8 июня 2018 г. -26 февраля 2019 г. работал в Комитете государственных доходов Армении, занимая должности начальника управления по выявлению правонарушений и осуществлению административного производства, начальника следственного управления, заместителя начальника управления расследования и оперативного розыска.

1 марта 2019 г. - 4 мая 2020 г. работал в Службе государственного надзора Армении в качестве помощника руководителя, заместителя руководителя, исполняющего обязанности начальника службы.

4 мая 2020 г.- назначен заместителем председателя Следственного комитета Армении.

5 мая 2020 г. - указом президента Армении назначен заместителем директора Службы национальной безопасности Армении.

8 июня 2020 г. - указом президента Армении назначен директором Службы национальной безопасности Армении. Освобожден с должности 8 октября 2020 года.

Женат, имеет двоих детей.