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Матвиенко: Определение статуса Нагорного Карабаха требует проведения дополнительных переговоров

Матвиенко: Определение статуса Нагорного Карабаха требует проведения дополнительных переговоров

Определение статуса Нагорного Карабаха требует проведения дополнительных переговоров, Россия рассчитывает в этом вопросе на усилия в том числе президентов Франции и США, заявила Матвиенко.

"За скобками статус Нагорного Карабаха, это требует дополнительных переговоров. Мы, безусловно, рассчитываем на усилия ОБСЕ, президента Франции, США и других государств, которые вовлечены в процесс нагорнокарабахского урегулирования. Еще предстоит очень сложная работа", - как передает ТАСС, сказала Матвиенко.

По ее словам, сегодня миротворцы России воспринимаются и одной, и другой стороной, а также жителями Азербайджана и Армении как усилия братского народа по оказанию содействия в окончательном урегулировании этого конфликта.


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