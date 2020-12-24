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Католикос Всех Армян принял председателя Конституционного суда Республики Армения

Католикос Всех Армян принял председателя Конституционного суда Республики Армения

23 декабря Католикос Всех Армян Гарегин II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял председателя Конституционного суда Армении Армана Диланяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Первопрестола.

Католикос Всех армян подчеркнул значение миссии Конституционного суда в деле защиты законности и справедливости в стране.

На встрече была затронута и ситуация, сложившаяся в стране.


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