Ни о каких уступках с территории Сюника не может быть речи: премьер-министр о ситуации на границе

В Сюникской области в настоящее время находятся пункты пропуска через границу, что создает некоторые сложности. Как передает «Арменпресс», Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“Мы убеждены, что эта работа должна проводиться, это необходимо с точки зрения обеспечения безопасности Сюника и Армении в целом. В любом случае наша позиция, позиция Минобороны заключается в том, что этой деятельностью, которая может вызывать различные толкования, мы повышаем гарантии безопасности Сюника, мы создаем новую систему гарантий безопасности для Сюника и Армении.

Конечно, там есть два населенных пункта, в связи с которыми могут возникнуть определенные вопросы. Один касается поселка Воротан Сюникской области, второй - поселка Шурнух, где есть определенные пограничные вопросы, вокруг которых ведется повседневная работа. Эти вопросы могут привести к некоторым болезненным ситуациям, но я также хочу заверить, что во всех случаях, при возникновении определенных проблем для наших граждан, правительство предоставит полную эквивалентную компенсацию, интересы наших граждан будут полностью защищены”, - сказал премьер-министр.

Премьер также отметил, что по этому поводу есть дезинформация. “Например, по поводу одного случая могут быть сотни публикаций, с разных точек зрения. Могут быть сотни публикаций, и эти сотни публикаций производят соответствующее масштабное впечатление. Еще раз хочу сказать, что ни о каких уступках, касающихся международно признанной территории Сюника и Республики Армения, не может быть и речи.

На этом этапе определяются пограничные пункты, оперативной целью которых является обеспечение безопасности, то есть эти пункты располагаются таким образом, чтобы работала определенная система безопасности, эта система безопасности была бы активной. Это делается для обеспечения безопасности, конечно, сейчас новая ситуация. Эта новая ситуация вызывает определенные эмоции, но я снова повторяю, мы должны преодолеть этот этап как можно спокойнее, чтобы зафиксировать полное функционирование новой системы безопасности, которую мы строим, создаем или уже теоретически создали, остается воплотить ее в жизнь на практике”, - сказал премьер.

Никол Пашинян подчеркнул, что сегодня утром он говорил с командующим пограничными войсками Армении, дал конкретные указания, как управлять этим процессом, чтобы он прошел как можно более гладко, чтобы интересы наших граждан были максимально защищены.

Я обсудил эту тему и с вице-премьером Тиграном Авиняном, министром обороны, директором Службы национальной безопасности, начальником Генштаба. Мы точно знаем, причем с точностью до сантиметра, где у нас могут возникнуть проблемы, более того, первоначальные консультации были 10 дней назад, было дано поручение провести предварительные беседы с жителями тех районов и дать им подробную информацию. Что это за процесс, какова его цель? Главное, чтобы государство полностью компенсировало возможный имущественный ущерб граждан”, - заключил премьер.