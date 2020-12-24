Время в Ереване: 11:07:36,   24 Декабрь

Решением премьер-министра Арман Погосян освобожден с должности заместителя председателя СК

Решением премьер-министра Арман Погосян освобожден с должности заместителя председателя СК

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Арман Погосян освобожден от должности заместителя председателя Следственного комитета Республики Армения. Как сообщает «Арменпресс», в решении премьер-министра, в частности, говорится: “В соответствии с частью 5 статьи 20 и пунктом 2 части 1 статьи 22 Закона Республики Армения “О Следственном комитете Республики Армения”,

Освободить Армана Погосяна с должности заместителя председателя Следственного комитета Республики Армения”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации