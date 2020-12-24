Решением премьер-министра Арман Погосян освобожден с должности заместителя председателя СК

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Арман Погосян освобожден от должности заместителя председателя Следственного комитета Республики Армения. Как сообщает «Арменпресс», в решении премьер-министра, в частности, говорится: “В соответствии с частью 5 статьи 20 и пунктом 2 части 1 статьи 22 Закона Республики Армения “О Следственном комитете Республики Армения”,

Освободить Армана Погосяна с должности заместителя председателя Следственного комитета Республики Армения”.