В Арцахе зарегистрировано 20 347 людей, лишившихся крова

Общее число граждан Арцаха, лишившихся домов, составляет 20 347 человек, из которых временным жильем обеспечено 4 101 жителей (1 014 семей). Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Арцаха.

“В Аскеранском районе размещены 569 жителей (137 семей), в Мартакертском районе - 130 жителей (30 семей), в Мартунинском районе - 202 жителя (47 семей), в Степанакерте – 3 200 жителей (800 семей). Работы по обеспечению наших соотечественников временным жильем продолжаются”, - уточнили в министерстве.