Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял главу МЧС РФ Евгения Зиничева

Премьер-министр Никол Пашинян принял министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян высоко оценил деятельность МЧС РФ по восстановлению нормальной жизни в Нагорном Карабахе, оказанию гуманитарной помощи гражданам и поблагодарил их за эффективное сотрудничество с армянской стороной.

Премьер-министр отметил, что правительство Армении придает важность непрерывному развитию стратегического сотрудничества с Россией, подчеркнув ключевую роль РФ в укреплении мира и стабильности в регионе.

“Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Россией во всех сферах, включая безопасность, экономику и гуманитарную сферу”, - отметил премьер-министр, посчитав необходимым разработку и реализацию новых совместных программ в различных областях.

Евгений Зиничев представил подробности о проводимой МЧС России в Арцахе гуманитарной деятельности и отметил, что транспортировка гуманитарных грузов и другие работы осуществляются без проблем, в тесном сотрудничестве с армянскими коллегами.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с полной реализацией потенциала Армяно-российского гуманитарного центра, дальнейшим сотрудничеством в сфере чрезвычайных ситуаций и быстрого реагирования.