Главы МЧС Армении и РФ обсудили процесс реализации гуманитарных программ в Арцахе

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Андраник Пилоян 23 декабря принял прибывшую в Ереван делегацию во главе с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества партнерских структур двух стран в связи с реализуемыми в Арцахе гуманитарными программами. Россия уже отправила в Арцах 290 тонн гуманитарных грузов, 90 тонн грузов прибудут в ближайшее время. Евгений Зиничев отметил, что будет проделана большая работа по поддержке людей, оказавшихся в сложных условиях.

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян поблагодарил российскую сторону, еще раз подчеркнув масштаб и эффективность проделанной работы.