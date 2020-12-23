Испанский город Торремолинос признал Геноцид армян. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальной странице посольства Армении в Испании в Facebook.

“Испанский город Торремолинос (Андалусия) признал Геноцид армян. Члены правящей Социалистической партии Испании (PSOE) также проголосовали за петицию, поданную Николасом де Мигелем, членом Городского совета”, - говорится в сообщении посольства.

Геноцид армян, совершенный Османской империей в 1915 году был величайшим преступлением начала 20 века. Армяне всего мира отметили 105-ю годовщину Геноцида армян. Около тридцати государств признали и осудили Геноцид армян.