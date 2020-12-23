Мэр Каджарана находится в Следственном комитете

Мэр Каджарана Манвел Парамазян был вызван в Следственный комитет Армении на допрос. Как сообщает Арменпресс, перед входом в Следственный комитет Парамазян сообщил журналистам, что он получил уведомление. Он командир добровольческого отряда “Каджаран”.

Мэр не знает, почему его вызвали на допрос, но считает это политическим заказом. “Сегодня нас беспокоят наши границы, защита границ страны, но посмотрите, что они делают сегодня. Такие люди, как мы, не устраивают правительство”, - сказал он.

На вопрос, почему его вызвали на допрос, он сказал, что не может сказать наверняка, ему это непонятно. Но его беспокоят границы Сюника и их безопасность. Парамазян присоединился к требованию об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

Перед зданием Следственного комитета собралась группа людей в поддержку мэра.

22 декабря Следственный комитет Армении сообщил, что в рамках уголовного дела, расследуемого в Главном управлении по расследованию особо важных дел, 22 декабря в Следственный комитет вызван глава Каджаранской общины Манвел Парамазян, который попросил согласия, чтобы явиться 23 декабря. Орган, ведущий производство, удовлетворил его просьбу.