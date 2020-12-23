Городской совет Исси-Ле-Мулино призывает правительство Франции признать Республику Арцах

На заседании 10 декабря 2020 года Городской совет Исси-Ле-Мулино, города во Франции, представил резолюцию о признании Францией Республики Арцах. Как передает Арменпресс, посольство Армении во Франции сообщает, что Городской совет призывает правительство Франции признать Республику Арцах.

Отмечается, что мир, столкнувшийся с беспрецедентным медицинским, экономическим и социальным кризисом, 27 сентября 2020 года, после двадцати пяти лет бесплодных дипломатических усилий, стал свидетелем резкого возобновления конфликта в Арцахе. При поддержке турецких и джихадистских сил азербайджанские вооруженные силы проливали кровь на территории, которая является колыбелью христианства, восточной частью исторической Армении, населенной армянами на протяжении тысячелетий. После шести недель беспощадных столкновений между армянами, с одной стороны, азербайджанцами и турецкими джихадистами, с другой, Ереван, при посредничестве России, 9 ноября 2020 года был вынужден согласиться подписать заявление о прекращении огня. Однако вопрос так и не решен. Как признала Франция, заявление не решает вопрос статуса Арцаха. 120 000 армянских беженцев, спасающихся от боевых действий, должно быть разрешено вернуться в свои дома. 2 000 сирийских наемников, присланных Турцией, должны немедленно покинуть регион. Кроме того, из-за дорожного коридора, соединяющего Азербайджан с Нахичеванской автономной областью, остаются открытыми вопросы территориальной целостности Армении и суверенитете государства.

“Армянам всего мира проявления такой агрессии, нападения на мирное население, проведение этнорелигиозной чистки вызывают ужасные воспоминания о Геноциде 1915 года. В 1920-х годах город Исси-Ле-Мулино открыл свои двери перед многими армянскими беженцами, создав здесь одну из крупнейших общин в Иль-де-Франс. Следовательно, идентичность и история Исси-Ле-Мулино на протяжении столетия неотделимы от армянского вопроса. Настоящее и будущее Исси-Ле-Мулино всегда связаны с Арменией, о чем свидетельствуют дружеские отношения и программы сотрудничества, которые уже более 30 лет связывают Исси-Ле-Мулино с его армянским городом-побратимом Эчмиадзином. Следовательно, городские власти Исси-Ле-Мулино, непоколебимо приверженные ценностям демократии, солидарности и духу ответственности, противостоя тем, кто несет ответственность за Геноцид 1915 года, выступают против активизации роли Турции на Кавказе”.

В резолюции отмечается, что признание Арцаха направлено на установление прочного мира, поскольку в противном случае требование беспристрастности, отстаиваемое Францией, Европой и НАТО, потерпит неудачу. Сенат Франции это хорошо осознает, и поэтому 25 ноября этого года он стал первым западным парламентским органом, признавшим самопровозглашенную Республику Арцах. Резолюция Сената о необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики призывает французское правительство оказать массовую гуманитарную помощь, потребовать международного расследования военных преступлений, подтвердить право на возвращение перемещенных лиц и сохранить армянское культурное и религиозное наследие.

“Исходя из всего этого, для того, чтобы армяне Арцаха и Армении могли бы жить свободно и мирно на своих исконных землях, Городской совет Исси-Ле-Мулино призывает Францию признать Республику Арцах, как гарантию безопасности его народа, гарантию региональной и международной стабильности. Городской совет на основании Общего кодекса органов местного самоуправления, после заслушивания и обсуждения этого отчета принимает Резолюцию о признании Республики Арцах (Нагорный Карабах) Францией. Совет постановляет уведомить об этом мэра Эчмиадзина г-жу Диану Гаспарян, Католикоса всех армян Гарегина II, председателей Координационного совета армянских организаций во Франции Ара Тораняна и Мурада Папазяна, представителя Нагорного Карабаха во Франции г-на Ованнеса Горгяна, посла Армении во Франции Асмик Толмаджян, посла Франции в Армении г-н Джонатан Лакотта”, говорится в резолюции.