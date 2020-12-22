Сурен Мелик-Исраелян будет назначен таможенным атташе Армении при ЕС и ВТО

С 17 марта 2021 года Сурен Мелик-Исраелян будет назначен таможенным атташе Республики Армения при Европейском союзе и Всемирной таможенной организации сроком на 3 года. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

В настоящее время Мелик-Исраелян занимает должность начальника управления международного сотрудничества Комитета государственных доходов Армении.