Время в Ереване: 11:07:36,   22 Декабрь

Сурен Мелик-Исраелян будет назначен таможенным атташе Армении при ЕС и ВТО

Сурен Мелик-Исраелян будет назначен таможенным атташе Армении при ЕС и ВТО

С 17 марта 2021 года Сурен Мелик-Исраелян будет назначен таможенным атташе Республики Армения при Европейском союзе и Всемирной таможенной организации сроком на 3 года. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

В настоящее время Мелик-Исраелян занимает должность начальника управления международного сотрудничества Комитета государственных доходов Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации