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ЕСПЧ постановил применить промежуточные меры в отношении Азербайджана по делу 62 военных из Хцаберда

ЕСПЧ постановил применить промежуточные меры в отношении Азербайджана по делу 62 военных из Хцаберда

ЕСПЧ удовлетворил заявление о применении промежуточной меры в отношении Азербайджана по делу 62 военнослужащих, оказавшихся в блокаде в Хцаберде. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает представительство Армении в ЕСПЧ.

“После встречи представителя Армении в ЕСПЧ Егише Киракосяна с родственниками 62 военнослужащих, оказавшихся в блокаде в Хцаберде, состоявшейся 18 декабря в Гюмри, офис представителя Армении в ЕСПЧ подготовил заявление о применении промежуточной меры в отношении Азербайджана по делу 53 военнослужащих. Оно вместе с необходимыми доказательствами  было представлено в Европейский суд по правам человека.

21 декабря ЕСПЧ удовлетворил очередное заявление правительства Армении, потребовав от правительства Азербайджана до 28 декабря предоставить информацию о военнопленных и медицинские документы, а также сообщить информацию о сроках их обмена”, - говорится в сообщении представительства Армении в ЕСПЧ.


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