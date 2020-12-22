Артак Бегларян перейдет на другую работу в государственной системе

22 декабря Артак Бегларян представил председателю Национального собрания Республики Арцах письменное заявление об отставке с должности Защитника прав человека Арцаха. Этот шаг он мотивировал предложением перейти на другую должность в государственной системе. Об этом «Арменпресс» стало известно из фейсбуковской страницы Омбудсмена Арцаха.

“22 декабря Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян представил председателю Национального собрания Республики Арцах письменное заявление об отставке, руководствуясь ч. 2 ст. 13 Закона Республики Арцах “О Защитнике прав человека” и статьей 129 Закона Республики Арцах “Регламент НС”. Отставка омбудсмена обусловлена предложением перейти на другую должность в государственной системе, исходя из существующих вызовов и потребностей”, - говорится в сообщении.

23 декабря в 11:00 в малом зале заседаний НС Республики Арцах Защитник прав человека Артак Бегларян выступит с пресс-конференцией.