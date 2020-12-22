Российская сторона заверила, что жизни 62 пленных граждан ничего не угрожает: депутат НС Армении

Командующий миротворческими силами Российской Федерации в Арцахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов заверил депутатов НС Армении Софию Овсепян, Назели Багдасарян, а также родных пленных, что жизни и здоровью 62 граждан, захваченных на этой неделе на участке Хин Тагер-Хцаберд, не угрожает опасность. По предварительным данным на этой неделе российская сторона поедет в Баку для уточнения условий возврата. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявила София Овсепян, представив подробности своего визита в Арцах.

“Мы имели встречи со всеми ответственными ведомствами, в том числе и с российской стороной, была представлена вся проблема в целом, списки, по которым будет проводиться идентификация. Командующий Мурадов заверил, что жизни и здоровью заключенных не угрожает опасность”, - сказала Овсепян.

По словам депутата, Мурадов заверил родителей пленных военнослужащих и их самих, что проблем нет. Дата возвращения не установлена по соображениям безопасности. Депутат выразила надежду, что в ближайшее время 62 пленника будут возвращены. “Есть разговоры, что и другие пленные, давно взятые в плен, также будут возвращены”, - сказала она.

Назели Багдасарян сказала, что между ними и родными 62 пленных граждан есть 24-часовая связь, они делают все возможное, чтобы информация была доступна родителям. “Нет имен, нет скорректированных списков, эти списки на встрече были переданы генералу Мурадову, в ближайшие дни будут поименные корректировки”, - сказала Багдасарян.

Следующим шагом будет обсуждение даты возвращения. “По предварительным данным, визит в Баку должен состояться на этой неделе, после чего будет больше информации”, - сказала депутат.