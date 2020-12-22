На площади Республики в Ереване начинается акция неповиновения оппозиции

На площади Республики в Ереване начинается акция неповиновения, инициированная 16-ю парламентскими и внепарламентскими оппозиционными партиями. Как сообщает «Арменпресс», член инициативы “Движение за спасение Отечества” Арсен Бабаян сказал, что это решающая акция с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

“Сегодня проводится решающая акция. Я более чем уверен, что, если не в течение часов, то через несколько дней Никол Пашинян не будет в кресле премьер-министра”, - сказал Бабаян.

Инициатива “Движение за спасение Отечества”, состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Совместным кандидатом на пост премьер-министра от инициативы является бывший премьер-министр, бывший министр обороны Вазген Манукян. 22 декабря движение объявило всеармянскую забастовку.