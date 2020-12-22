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Араик Арутюнян и Тигран Авинян обсудили вопросы восстановления инфраструктур Арцаха

Араик Арутюнян и Тигран Авинян обсудили вопросы восстановления инфраструктур Арцаха

22 декабря президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял вице-премьера Республики Армения Тиграна Авиняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся восстановления инфраструктур Арцаха. В частности, была особо подчеркнута необходимость обеспечения скорейшего и надлежащего электроснабжения и связи города Мартуни и всех других населенных пунктов Арцаха, а также старта программ жилищного строительства.

 Стороны договорились еще более согласовывать все совместные усилия по преодолению тяжелой послевоенной социально-экономической ситуации.


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