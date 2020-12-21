Найдены двое граждан, 61 день считавшихся пропавшими без вести

В результате поисково-спасательных операций двое граждан - отец и сын Микаел и Гегам Петросяны, в сопровождении российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста были перевезены в Степанакерт после того, как 61 день считались пропавшими без вести. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

Директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Карен Саркисян и генерал-майор Армии обороны Ашот Баласанян встретили их и сопроводили в Республиканский медицинский центр, где Петросянам будет оказана соответствующая медицинская помощь.

Карен Саркисян поблагодарил российские войска, находящиеся в составе миротворческой миссии в Арцахе во главе с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым и генерал-майора Армии обороны Ашота Баласаняна, а также сопровождение поисковой группы.

Директор Службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян отметил, что поисковые работы носят ежедневный характер, для поиска пропавших без вести военнослужащих и граждан используются все возможные усилия и рычаги.