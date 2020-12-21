ЮНЕСКО ожидает незамедлительного ответа от Азербайджана о направлении миссии в Арцах

ЮНЕСКО ожидает незамедлительного ответа от Азербайджана о направлении миссии независимых экспертов для оценки состояния культурных ценностей в Нагорном Карабахе, но запросы к властям Азербайджана пока не увенчались успехом. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении ЮНЕСКО, которое приводим ниже:

“В своем пресс-релизе от 20 ноября ЮНЕСКО напомнила об обязательстве защищать культурные ценности в соответствии с Конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, которой придерживаются как Армения, так и Азербайджан. Поэтому Организация предложила провести независимую экспертную миссию на местах для составления предварительной инвентаризации наиболее значимых культурных ценностей в качестве предварительного условия для эффективной защиты наследия региона.

Это предложение получило полную поддержку сопредседателей Минской группы, а также первое принципиальное согласие представителей Армении и Азербайджана.

Государства-члены Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта в рамках Второго протокола (1999 г.) Конвенции 1954 г., собравшиеся 10 и 11 декабря 2020 г. в ЮНЕСКО, приветствовали эту инициативу и подтвердили необходимость в миссии по оценке состояния культурных ценностей в Нагорном Карабахе и вокруг его территории. Комитет призвал каждую из Сторон выполнить условия отправки миссии.

С 20 ноября ЮНЕСКО внесла предложения и провела углубленные консультации для выполнения этой миссии, которая, согласно Конвенции, требует согласия сторон.

«Пока ожидается только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах. На данном этапе неоднократные просьбы к азербайджанским властям не увенчались успехом. С каждой неделей оценка состояния культурных ценностей становится более хрупкой и сложной, особенно с учетом погодных условий, которые в ближайшие недели ухудшатся. Окно возможностей, открывшееся с прекращением огня, не должно закрываться. Защита наследия - важный фактор для создания условий для прочного мира. Поэтому мы ожидаем, что Баку незамедлительно откликнется, чтобы воплотить в жизнь конструктивные обсуждения, состоявшиеся за последние несколько недель», - заявил Эрнесто Оттоне, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры”.