Министр обороны Армении посетил воинский пантеон «Ераблур»

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 21 декабря посетил воинский пантеон «Ераблур».

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и общественных связей министерства обороны Армении, министр почтил память погибших в развязанной 27 сентября войне военнослужащих.

Вагаршак Арутюнян возложил цветы к могилам Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, воинов, внесших неоценимый вклад в строительство армии, а также к мемориальной стене, посвященной павшим на поле боя всем нашим героям.