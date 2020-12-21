Министр обороны Армении посетил воинский пантеон «Ераблур»
20:51, 21 Декабрь, 2020
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 21 декабря посетил воинский пантеон «Ераблур».
Как сообщили Арменпресс в управлении информации и общественных связей министерства обороны Армении, министр почтил память погибших в развязанной 27 сентября войне военнослужащих.
Вагаршак Арутюнян возложил цветы к могилам Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, воинов, внесших неоценимый вклад в строительство армии, а также к мемориальной стене, посвященной павшим на поле боя всем нашим героям.
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