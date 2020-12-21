Список 62 военнопленных передан в МККК: министр обороны принял родственников пленных 

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 21 декабря предоставил видеоразъяснения родителям и родственникам военнослужащих, взятых в плен азербайджанцами на участке Старый Тахер-Хцаберд Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министр обороны отметил, что делается все возможное для скорейшего решения вопроса.

В частности, по словам Вагаршака Арутюняна, список 62 пленных военнослужащих уже передан в Международный комитет Красного Креста, а их личные дела отправлены в Европейский суд по правам человека. Этот вопрос также находится в центре внимания руководства российского миротворческого контингента, дислоцированного в Арцахе.

Вагаршак Арутюнян заверил родственников военнослужащих, что Минобороны делает все возможное для возвращения пленных военнослужащих на Родину, и в этом вопросе не может быть никаких разночтений. Основная цель и родственников военнослужащих, и Минобороны одна - как можно скорее вернуть всех пленных военнослужащих на Родину.