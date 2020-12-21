Минобороны Армении опровергает информацию о передаче Азербайджану двух сел Тавуша 

Министерство обороны Республики Армения категорически опровергает слухи о том, что был отдан приказ о выводе подразделений воинской части из двух сел Тавушской области и якобы эти села переходят под контроль Азербайджана. Об этом в беседе с Арменпресс заявил начальник управления информации и общественных связей министерства обороны Армении Геворг Алтунян, коснувшись муссиерумой в СМИ информации.

«Минобороны категорически опровергает эти слухи, еще раз призывая воздерживаться от распространения непроверенной и ложной информации», - сказал Алтунян.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что командиру 3-го армейского корпуса ВС Армении дано указание вывести подразделения из двух сел Тавушской области, которые якобы в результате демаркации перейдут под контроль азербайджанской стороны.