Инцидент между священником и премьер-министром стал предмет широкого обсуждения

Инцидент, когда священник Зейналян не подал руки премьер-министру Николаю Пашиняну в храме Святого Григория Просветителя в Сисиане, получил широкий резонанс в обществе. На инцидент отреагировали и полиция, и Защитник прав человека, и Первопрестол. Как сообщает Арменпресс, обращаясь к произошедшему, директор информационной системы Первопрестола Ваграм Меликян на своей странице в Facebook написал, что священник церкви Святого Григория Просветителя в Сисиане, как и каждый гражданин Армении, имеет право высказать свое мнение и гражданское отношение. “Мы сожалеем, что в послевоенный период послания и увещевания церкви остались без ответа, что и привело к такой болезненной ситуации, углублению нетерпимости и новому расколу в обществе”, - написал директор информационной системы Первопрестола.

В пресс-службе Полиции Армении опровергли информацию о том, что после инцидента в доме духовного пастыря церкви Сурб Григор Лусаворич Сисиана был проведен обыск.

“Эти сведения не соответствуют действительности”, - сказали в пресс-службе Полиции Армении.

После инцидента между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и иереем Паргевом Зейналяном группа граждан в интернете начала распространять призывы к насилию и угрозы. Группа граждан даже закрыла вход в церковь и не позволила духовному мужу войти туда.

Защитник прав человека Арман Татоян на своей странице в Facebook опубликовал заявление, в котором написал, что такие призывы абсолютно недопустимы. “Мониторинг Офиса Защитника прав человека показывает, что такое же опасное поведение было зафиксировано в связи с пастором церкви Святого Григория Просветителя в Мартуни, также и в церкви Сурб Аствацамайр в селе Неркин Геташен. Такое поведение представляет собой системные угрозы, и его немедленно следует предотвратить. Прежде всего, это опасно с точки зрения толерантности и солидарности общества.

Армянская Апостольская Церковь в жизни армянского народа, в сохранении национальной идентичности имеет исключительную миссию, и она продолжает ее выполнять. Роль Армянской Апостольской церкви в защите прав человека и создании атмосферы солидарности в стране всегда была велика. Государственные органы обязаны принять срочные меры для проверки информации, чтобы исключить любую возможную напряженность и, тем более, любой возможный случай насилия.

Я недавно разговаривал с начальником Полиции Республики Армения, который полностью заверил, что полиция в срочном порядке предпримет необходимые шаги для предотвращения напряженности или насилия и при любых действиях, выходящих за рамки компетенции полиции”,- написал Арман Татоян в своем заявлении.