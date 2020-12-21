В Арцахе в течение три месяцев COVID-19 установлен у 1 130 человек

С 1 октября текущего года в Арцахе для тестирования на COVID-19 проведено 2 585 заборов проб. Как передает Арменпресс об этом сообщает Минздрав Арцаха. Специалисты ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены” в Арцахе принимают противоэпидемические меры по предотвращению распространения COVID-19. Соответственно, ежедневно выполняется по 60 - 70 заборов проб. По положительным результатам лабораторных исследований пациенты получают амбулаторное лечение на дому, тяжелые случаи госпитализируются.

С 1 октября по 21 декабря в Степанакертском республиканском медицинском центре стационарное лечение получили 232 больных COVID-19, выздоровели 129 заболевших. В настоящее время лечение проходят 60 пациентов. Скончались 30 человек, большинство из них пожилые люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, но умершие от хронического сопутствующего заболевания - полиорганной недостаточности. В отделении инфекционных болезней Медицинского объединения “Аревик” г. Степанакерта лечение получили 51 пациент, из них 48 выписаны, 3 по состоянию здоровья госпитализированы в Республиканский медицинский центр. Специалисты Центра эпидемиологии и гигиены провели дезинфекционные работы в жилых домах, учреждениях питания, в школах и в детских садах”, - говорится в сообщении Минздрава Арцаха.

На территории инфекционного отделения медицинского объединения “Аревик установлен портативный флюорограф.