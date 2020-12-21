Пашинян из Сюникской области возвращается в Ереван

Никол Пашинян возвращается из Сисиана в Ереван, граждане, перекрывшие его дорогу, не позволили премьер-министру двинуться в сторону Гориса.

“Я убедился, что дорогу перекрыли, чтобы не стало очевидным, что в Горисе, Капане, Каджаране, Мегри та же атмосфера, что и в Сисиане. Тем более, в день траура мы не пойдем на силовые действия. Возвращаемся в Ереван. Визит в Горис, Капан, Каджаран, Мегри остается в долгу. Да упокоятся души наших погибших”, - написал Пашинян.

Группа жителей Сюникской области перекрыла дорогу премьер-министру, запретив его въезд в ряд общин Сюникской области.