Родным обнаруженных 6 военнослужащих разрешили навестить их

Шесть призывников, героически боровшихся за свое выживание более 70 дней, обнаруженных и возвращенных на родину, в ближайшие дни будут под контролем врачей. Об этом Арменпресс сообщил сотрудник по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

“В настоящее время ребята находятся под наблюдением врачей, в медицинском учреждении, но родственникам и семьям уже разрешено приехать и навестить своих солдат. На данный момент я могу сказать, что их жизни ничего не угрожает, просто мальчики очень слабы и истощены. В любом случае в ближайшие дни они пройдут необходимое медицинское обследование. Все делается для того, чтобы они скорее поправились”, - сказал Унан Тадевосян.

20 декабря президент Республики Арцах Араик Арутюнян сообщил, что в результате поисковых операций на территориях, находящихся под контролем противника, 6 призывников, героически боровшихся за свое выживание более 70 дней, обнаружены, благодаря поисковым операциям ГСЧС Арцаха, российской миротворческой миссии в Арцахе и Международного комитета Красного Креста. Они вернулись на родину. Это: Арсен Каренович Айвазян, Давид Гегамович Саакян, Николай Сейранович Степанян, Артур Гарикович Арутюнян, Арман Аршакович Армаганьян, Руслан Саркисович Туманян.